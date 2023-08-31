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Сербія передала Україні майже 15 вантажівок гуманітарної допомоги (фото)

Четвер 31 серпня 2023 16:56
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Сербія передала Україні майже 15 вантажівок гуманітарної допомоги (фото) Фото: Допомога від Сербії (facebook.com/ambasadaukrajine)
Автор: Дмитро Браславський

Сербія вчора, 30 серпня, передала Україні 14 вантажівок із гуманітарною допомогою для постраждалих від підриву окупантами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство України в Республіці Сербія.

"30 серпня відбулася офіційна церемонія передачі Україні 14 вантажівок з гуманітарною допомогою (медикаменти, питна вода, фільтри для води, ковдри тощо)", - йдеться у повідомленні.

Це стало часткою сформованої ЄС гуманітарної допомоги цивільному населенню України.

Для кого призначена ця допомога

Уряд Сербії взяв участь у цій загальноєвропейській акції та виділив гуманітарну допомогу для постраждалих внаслідок підриву російськими терористами дамби Каховської ГЕС мешканців Херсонської області.

Фото: Церемонія відправлення допомоги (facebook.com/ambasadaukrajine)

У церемонії взяли участь прем’єр-міністр Республіки Сербія Брнабич, посол України Толкач, міністр з питань євроінтеграції Сербії Мішевич, глава Делегації ЄС в Сербії Жофре.

Глава уряду Сербії та глава делегації ЄС запевнили у незмінності своїх намірів та рішучості й надалі надавати необхідну допомогу українському народу у трагічні дні російської навали.

Позиція Сербії щодо війни в Україні

Президент Сербії Олександр Вучич сказав, що його країна не проти продажу зброї посередникам, які можуть надалі передати її Україні для боротьби проти російської агресії. Раніше американські ЗМІ з посиланням на секретні документи Пентагону повідомили, що Сербія погодилася чи вже відправила зброю Україні.

Нещодавно прем'єр-міністр Ана Брнабич заявила, що Сербії готова брати участь у післявоєнному відновленні України і підтримувати її європейську інтеграцію, передаючи свій досвід.

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