Сербия предостерегла Косово от подрыва региональной стабильности

Фото: Александр Вучич (wikipedia.org)

Заявление было опубликовано после того, как Вучич встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель в Париже

Президент Сербии Александар Вучич в воскресенье, 11 ноября, обвинил Косово в подрыве регионального сотрудничества и стабильности из-за решения повысить пошлины на сербские товары. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Euractiv.

Заявление было опубликовано после того, как Вучич встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель в Париже.

"Решение Косова по увеличению пошлин на 10% на этой неделе стало нарушением достигнутых соглашений и подрывает региональное сотрудничество и стабильность", - говорится в заявлении администрации Вучича.

Отметим, ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявлял, что основой для любого шага навстречу вступления Косово в Евросоюз является диалог с Сербией.

Также Европейский союз (ЕС) призвал Сербию и Косово действовать спокойно и сдержанно после обострения ситуации на севере Косово.