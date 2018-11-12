Сербія застерегла Косово від підриву регіональної стабільності

Фото: Олександр Вучич (wikipedia.org)

Заяву було опубліковано після того, як Вучич зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Парижі

Президент Сербії Александар Вучич у неділю, 11 листопада, звинуватив Косово в підриві регіонального співробітництва та стабільності через рішення підвищити мита на сербські товари. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Euractiv.

Заяву було опубліковано після того, як Вучич зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Парижі.

"Рішення Косова щодо збільшення мит на 10% на цьому тижні стало порушенням досягнутих угод і підриває регіональну співпрацю і стабільність", - йдеться в заяві адміністрації Вучича.

Зазначимо, раніше канцлер Австрії Себастьян Курц заявляв, що основою для будь-якого кроку назустріч вступу Косово в Євросоюз є діалог з Сербією.

Також Європейський союз (ЄС) закликав Сербію і Косово діяти спокійно і стримано після загострення ситуації на півночі Косово.