ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Австрия назвала условие для вступления Косово в ЕС

Новости » Политика    06.11.2018 - 21:46
Фото: Себастьян Курц (OSCE/Micky Kroell)
Фото: Себастьян Курц (OSCE/Micky Kroell)

Без мирного соглашения между Приштиной и Белградом не будет мирного сосуществования и стабильности в регионе

Основой для любого шага навстречу вступления Косово в Евросоюз является диалог с Сербией. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

Себастьян Курц, чья страна сейчас председательствует в ЕС, во время своего визита в Приштину заявил, что без мирного соглашения между Приштиной и Белградом не будет мирного сосуществования и стабильности в регионе.

В течение последних двух дней Курц находился в Белграде, где он также предупредил сербские власти, что членство в блоке зависит от решения косовской проблемы.

Косово и Сербия уже более семи лет ведут переговоры о вступлении в ЕС. Брюссель отмечает, что ни один будущий член ЕС не может иметь территориальных или пограничных споров.

Отметим, ранее Европейский союз (ЕС) призвал Сербию и Косово действовать спокойно и сдержанно после обострения ситуации на севере Косово.

Ранее президент Сербии Александр Вучич привел армию Сербии в боевую готовность из-за приезда президента Косово Хашима Тачи на озеро Газивода.

РФ и Сербия проведут военные учения из-за конфликта в Косово Президент Сербии попросит Путина о помощи из-за ситуации с Косово
Новости Украины Косово
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь