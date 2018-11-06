Австрия назвала условие для вступления Косово в ЕС

Фото: Себастьян Курц (OSCE/Micky Kroell)

Без мирного соглашения между Приштиной и Белградом не будет мирного сосуществования и стабильности в регионе

Основой для любого шага навстречу вступления Косово в Евросоюз является диалог с Сербией. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

Себастьян Курц, чья страна сейчас председательствует в ЕС, во время своего визита в Приштину заявил, что без мирного соглашения между Приштиной и Белградом не будет мирного сосуществования и стабильности в регионе.

В течение последних двух дней Курц находился в Белграде, где он также предупредил сербские власти, что членство в блоке зависит от решения косовской проблемы.

Косово и Сербия уже более семи лет ведут переговоры о вступлении в ЕС. Брюссель отмечает, что ни один будущий член ЕС не может иметь территориальных или пограничных споров.

Отметим, ранее Европейский союз (ЕС) призвал Сербию и Косово действовать спокойно и сдержанно после обострения ситуации на севере Косово.

Ранее президент Сербии Александр Вучич привел армию Сербии в боевую готовность из-за приезда президента Косово Хашима Тачи на озеро Газивода.