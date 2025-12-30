Сербія повертає обов'язкову військову службу з 2026 року

Ліквідація наметових містечок у Белграді

Після студентських протестів у центрі Белграда влада розпочала демонтаж наметових містечок. Президент Сербії Александр Вучич наголосив, що заходи не несуть загрози для громадян і спрямовані на відновлення порядку в столиці.

Відновлення обов'язкової військової служби

Із 2026 року чоловіки віком від 19 до 27 років проходитимуть обов'язкову військову службу тривалістю 75 днів, включно з двома місяцями інтенсивної підготовки й двома тижнями польових навчань.

Для жінок служба залишиться добровільною. Президент зазначив, що програма формує у молоді почуття відповідальності та можливості зробити внесок у країну.

Альтернативна цивільна служба

Громадяни, які відмовляться від служби зі зброєю через моральні чи ідеологічні причини, зможуть обрати альтернативну цивільну службу, але її тривалість становитиме понад 150 днів, що вдвічі перевищує термін військової програми.

Причини повернення призову

Відновлення обов'язкової служби пояснюється необхідністю зміцнення обороноздатності країни на тлі глобальної нестабільності, попри офіційну військову нейтральність Сербії.