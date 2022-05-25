Сербия пока не видит возможности ввести санкции против России, - Вучич

Вучич отметил, что он не входит в число тех политиков, кто сначала что-то обещает, а потом не выполняет.

"Я не знаю, что будет в будущем, что принесет нам жизнь, и как все будет выглядеть. Я не из тех, кто клянется, а потом не выполняет, я больше люблю делать что-то, а не клясться. Сербия - единственная страна в Европе, которая проводит собственную независимую политику - ни пророссийскую, ни прозападную", - заявил он.

Ранее Вучич заявил, что власти Сербии намерены сопротивляться введению санкций против России столько, сколько смогут. Хоть Белград терпит от этого большие убытки, однако присоединяться к ограничениям все же не собирается.

Напомним, в конце февраля власти Сербии отказались вводить санкции против России. Вучич тогда пояснил, что официальный Белград якобы поддерживает территориальную целостность Украины, но введение ограничений не отвечает интересам его страны.

При этом недавно в Сербии заявили о намерении уменьшить зависимость от российского газа.

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