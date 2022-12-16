Сербія планує позбутись газової залежності від РФ за рахунок нових партнерів

Уряд Сербії розглядає можливість будівництва додаткових газових сполучень із сусідніми країнами, щоб зменшити залежність від російських потоків і перетворити свою країну на регіональний транзитний вузол.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
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Дубравки Джедович, нині уряд
Міністр додала, що йдеться про проєкти вартістю "сотні мільйонів євро" для постачання газу з таких країн, як Азербайджан, а також сполучення з терміналами для газу в Греції.
"Щойно ми забезпечимо сполучення з (газовими - ред) потоками, що надходять з альтернативних джерел, ми будемо менш залежними від російських потоків", - сказала Джедович.
Половину () від нинішнього
Нагадаємо, Європейська рада не домовилася про запровадження максимальної ціни на газ.
Раніше ми писали, що російський "Газпром" вже знизив газовидобування через зменшення експорту газу на понад 45%.
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