Сербія планує позбутись газової залежності від РФ за рахунок нових партнерів

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Дубравки Джедович, нині уряд

Міністр додала, що йдеться про проєкти вартістю "сотні мільйонів євро" для постачання газу з таких країн, як Азербайджан, а також сполучення з терміналами для газу в Греції.

"Щойно ми забезпечимо сполучення з (газовими - ред) потоками, що надходять з альтернативних джерел, ми будемо менш залежними від російських потоків", - сказала Джедович.

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