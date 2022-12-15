ua ru
Чт, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Європейська рада не погодила ліміт цін на газ і продовжить обговорення: названо дату

Новость на русском →
Брюссель, Четвер 15 грудня 2022 19:51
Європейська рада не погодила ліміт цін на газ і продовжить обговорення: названо дату Фото: Європейська рада не погодила ліміт цін на газ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європейська рада не домовилася про запровадження максимальної ціни на газ. Таку ініціативу продовжать обговорювати на початку наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря голови Європейської ради Баренда Лейтса у Twitter.

Він оприлюднив підсумкову заяву засідання Європейської ради з питань енергетики.

"Європейська рада вітала досягнутий прогрес і закликала Раду ЄС фіналізувати 19 грудня роботу щодо пропозицій щодо підвищення солідарності шляхом кращої координації закупівель газу, зокрема через Енергетичну платформу ЄС (механізм спільних закупівель газу в ЄС - ред.), обміну газом через кордон, створення надійних цінових орієнтирів та механізму коригування ринку", - сказано у документі.

Нагадаємо, ще у вівторок, 13 грудня, стало відомо, що міністри енергетики країн Євросоюзу не погодили запровадження максимальної вартості газу. Проти такої ініціативи виступила Угорщина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Газ
NEWS
"Наступні півроку стануть вирішальними": Зеленський зробив заяву щодо війни
"Наступні півроку стануть вирішальними": Зеленський зробив заяву щодо війни
DAILY
В тилу ворога. Як удари по території Росії можуть змінити хід війни
Юлія Акимовакоресподент В тилу ворога. Як удари по території Росії можуть змінити хід війни