Європейська рада не погодила ліміт цін на газ і продовжить обговорення: названо дату

Фото: Європейська рада не погодила ліміт цін на газ (Getty Images)

Європейська рада не домовилася про запровадження максимальної ціни на газ. Таку ініціативу продовжать обговорювати на початку наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря голови Європейської ради Баренда Лейтса у Twitter.

Він оприлюднив підсумкову заяву засідання Європейської ради з питань енергетики. "Європейська рада вітала досягнутий прогрес і закликала Раду ЄС фіналізувати 19 грудня роботу щодо пропозицій щодо підвищення солідарності шляхом кращої координації закупівель газу, зокрема через Енергетичну платформу ЄС (механізм спільних закупівель газу в ЄС - ред.), обміну газом через кордон, створення надійних цінових орієнтирів та механізму коригування ринку", - сказано у документі.