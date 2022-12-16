Сербия планирует избавиться от газовой зависимости от РФ за счет новых партнеров

Дубравки Джедович, правительство

Министр добавила, что речь идет о проектах стоимостью "сотни миллионов евро" для поставки газа из таких стран, как Азербайджан, а также сообщений с терминалами для газа в Греции.

"Только что мы обеспечим сообщение с (газовыми - ред.) потоками, поступающими из альтернативных источников, мы будем менее зависимы от российских потоков", - сказала Джедович.

Половину () от нынешнего