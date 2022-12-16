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Сербия планирует избавиться от газовой зависимости от РФ за счет новых партнеров

Фото: Сербия хочет избавиться от газовой зависимости от РФ (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Правительство Сербии рассматривает возможность строительства дополнительных газовых сообщений с соседними странами, чтобы снизить зависимость от российских потоков и превратить свою страну в региональный транзитный узел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Дубравки Джедович, правительство

Министр добавила, что речь идет о проектах стоимостью "сотни миллионов евро" для поставки газа из таких стран, как Азербайджан, а также сообщений с терминалами для газа в Греции.

"Только что мы обеспечим сообщение с (газовыми - ред.) потоками, поступающими из альтернативных источников, мы будем менее зависимы от российских потоков", - сказала Джедович.

Половину () от нынешнего

Напомним, Европейский совет не договорился о введении максимальной цены на газ.

Ранее мы писали, что российский "Газпром" уже снизил газодобычу из-за уменьшения экспорта газа более чем на 45%.

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