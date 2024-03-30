Сербія піднімала винищувачі через невідомий апарат за 100 км від столиці

Сербія сьогодні, 30 березня, піднімала у небо винищувачі МіГ-29 через виявлення невідомого літального апарата над Валєво. Це місто розташоване приблизно за 100 кілометрів на південний захід від столиці країни Белграда.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Сербії.
У відомстві зазначили, що цей апарат був зафіксований на висоті 5500 метрів над Валєво у суботу о 10:39 Силами з контролю та захисту суверенітету повітряного простору країни.
"На підставі наказу президента республіки та головнокомандувача збройними силами Сербії Александара Вучича на чергування була залучена пара винищувачів МіГ-29, - йдеться в заяві міністерства.
Також вказується, що за повітряним простором продовжували стежити ракетні підрозділи сил ППО.
"Під час наведення чергової пари літаків у зону перехоплення ціль була втрачена від відбиття покажчиків РЛС. Винищувачі продовжили політ і обстежили зону згідно з процедурою з метою уточнення ситуації", - розповіли в Міноборони Сербії.
Пізніше військові літаки повернулися на аеродром базування.
Нагадаємо, раніше цього тижня президент Сербії Александар Вучич оприлюднив допис, де зазначив, що на країну чекають важкі дні, та анонсував виклики, які чекають на республіку найближчим часом.
Також у середині лютого агентство AP інформувало, що Сербія отримала чергову партію зброї від свого союзника Росії, попри міжнародні санкції проти Москви через її повномасштабне вторгнення в Україну.
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