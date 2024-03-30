Сербия поднимала истребители из-за неизвестного аппарата в 100 км от столицы

В ведомстве отметили, что этот аппарат был зафиксирован на высоте 5500 метров над Валево в субботу в 10:39 Силами по контролю и защите суверенитета воздушного пространства страны.

"На основании приказа президента республики и главнокомандующего вооруженными силами Сербии Александара Вучича на дежурство была привлечена пара истребителей МиГ-29", - говорится в заявлении министерства.

Также указывается, что за воздушным пространством продолжали следить ракетные подразделения сил ПВО.

"Во время наведения очередной пары самолетов в зону перехвата цель была утрачена от отражения указателей РЛС. Истребители продолжили полет и обследовали зону согласно процедуре с целью уточнения ситуации", - рассказали в Минобороны Сербии.

Позже военные самолеты вернулись на аэродром базирования.