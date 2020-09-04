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Сербия перенесет посольство в Иерусалим

Автор: РБК-Украина

Сербия подписала соглашение о нормализации отношений с Косово. Согласно документу, Белград переместит свое посольство в Израиле из Тель-Авива.

Об этом сообщает Times of Israel.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал решение властей Сербии о переносе посольства в Иерусалим и поблагодарил президента Сербии Александра Вучича.

Нетаньяху даже подтвердил информацию об установлении дипломатических отношений с Косово, заметив, что этому решению предшествовали консультации с МИД Израиля, Советом по национальной безопасности и т.д.

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В канцелярии премьер-министра Израиля заявили, что власти Косово также намерены открыть свое посольство в Иерусалиме.

"Таким образом, Косово станет первой страной с мусульманским большинством, открывшей свое посольство в столице Израиля", - подчеркнул Нетаньяху.

Сербия и Косово договорились о нормализации экономических отношений.

Кроме того, ранее сообщалось, что премьер Косово намерен обсуждать в США только независимость, но президент Сербии был против.

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Новости Украины посольствоСербияИерусалим