Сербія перенесе посольство в Єрусалим

Сербія підписала угоду про нормалізацію відносин з Косово. Згідно з документом, Белград перемістить своє посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва.

Про це повідомляє Times of Israel.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху привітав рішення влади Сербії про перенесення посольства в Єрусалим і подякував президента Сербії Олександра Вучича.

Нетаньяху навіть підтвердив інформацію про встановлення дипломатичних відносин з Косово, помітивши, що цьому рішенню передували консультації з МЗС Ізраїлю, Радою національної безпеки і т. д.

В канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю заявили, що влада Косово також мають намір відкрити своє посольство в Єрусалимі.

"Таким чином, Косово стане першою країною з мусульманською більшістю, яка відкрила своє посольство в столиці Ізраїлю", - підкреслив Нетаньяху.

Сербія і Косово домовилися про нормалізації економічних відносин.

Крім того, раніше повідомлялося, що прем'єр Косово має намір обговорювати в США тільки незалежність, але президент Сербії був проти.