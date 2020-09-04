Сербія перенесе посольство в Єрусалим

Сербія підписала угоду про нормалізацію відносин з Косово. Згідно з документом, Белград перемістить своє посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва.
Про це повідомляє Times of Israel.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху привітав рішення влади Сербії про перенесення посольства в Єрусалим і подякував президента Сербії Олександра Вучича.
Нетаньяху навіть підтвердив інформацію про встановлення дипломатичних відносин з Косово, помітивши, що цьому рішенню передували консультації з МЗС Ізраїлю, Радою національної безпеки і т. д.
В канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю заявили, що влада Косово також мають намір відкрити своє посольство в Єрусалимі.
"Таким чином, Косово стане першою країною з мусульманською більшістю, яка відкрила своє посольство в столиці Ізраїлю", - підкреслив Нетаньяху.
Сербія і Косово домовилися про нормалізації економічних відносин.
Крім того, раніше повідомлялося, що прем'єр Косово має намір обговорювати в США тільки незалежність, але президент Сербії був проти.