ua ru
Чт, 19 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сербия передаст Украине оборудование для поддержки энергосистемы

Новина українською →
Четверг 19 января 2023 17:40
Сербия передаст Украине оборудование для поддержки энергосистемы Фото: Сербия передаст Украине оборудование для поддержки энергосистемы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Сербия направит в Украину гуманитарную помощь для поддержки энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на решение правительства Сербии, о котором сообщает издание Nova.

Министерство энергетики Сербии отметило, что это оборудование предоставляется бесплатно.

Однако об объемах помощи и что именно входит в пакет гуманитарной помощи, утвержденный правительством Сербии, не сообщается.

Сербия не вводила санкций против России за ее вторжение и не оказывала военную помощь Украине раньше.

Напомним, что Сербия пытается дистанцироваться от Кремля, поскольку война против украинцев обостряет отношения между их лидерами. Президент Александр Вучич заявил, что для его страны Крым и Донбасс являются исключительно частью Украины.

Россиянам необходимо пресечь попытки завербовать граждан Сербии для участия в войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Сербия Война в Украине
NEWS
Вертолет и почти 800 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
Вертолет и почти 800 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
DAILY
Как россияне разрушали села и человеческие судьбы. Репортаж из Херсонской области
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как россияне разрушали села и человеческие судьбы. Репортаж из Херсонской области