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Сербия ответила на протест Украины из-за визита крымской делегации в Белград

Новости » Политика     13.12.2019 - 14:21
Сербия ответила на протест Украины из-за визита крымской делегации в Белград
Иллюстративное фото (roma.mfa.gov.rs)

В Сербии поддерживают суверенитет Украины

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич после визита представителей оккупационной администрации Крыма в Белград заявил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Такое заявление Дачич сделал в ответ на ноту протеста МИД Украины.

"Сербия уважает территориальную целостность Украины. Из-за этого никто из представителей исполнительной власти не встречался с делегацией Крыма", - сказал Дачич.

В ответ на просьбу сербских журналистов прокомментировать заявление Киева о нарушении Белградом положений резолюции Генассамблеи ООН 68/262 Дачич сказал, что речь идет об "общепринятом демарше, который постоянно получаем", и повторил, что в этом не участвовал никто из исполнительной власти.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило обеспокоенность визит представителей оккупационной администрации Крыма в Белград (Сербия) 4-7 декабря. Представители "крымской власти" приняли участие в конференции "Белградский диалог: конструктивные отношения с Россией и признание волеизъявления народа Крыма".

РБК-Украина писало, что Босния и Герцеговина заявила о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, несмотря на заявление одного из членов президиума о "российском Крыме".

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