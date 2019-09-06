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В Боснии ответили относительно заявления о "российском Крыме"

Новости » Политика    06.09.2019 - 16:11
В Боснии ответили относительно заявления о "российском Крыме"
Фото: Желько Комшич (facebook.com/zeljkokomsic/df)

Босния и Герцеговина поддержала целостность Украины

Босния и Герцеговина заявила о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, несмотря на заявление одного из членов президиума о "российском Крыме". Об этом сообщает боснийский Dnevni Avaz.

Член президиума от хорватской общины Желько Комшич, заявил, что позиция Милорада Додика о том, что Крым принадлежит России, не является официальной позицией государства Боснии и Герцеговины.

"Босния и Герцеговина как претендент на статус кандидата в члены ЕС по-прежнему привержена позиции Европейского Союза о том, что суверенитет, территориальная целостность и независимость Украины должны уважаться. ЕС не признает аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией ", - заявил Комшич.

Отметим, в Боснии и Герцеговины президиум является высшим коллективным органом исполнительной власти. Президиум состоит из трех членов - Желько Комшич (от Хорватии), Милорад Додик (от Сербии) и Шефик Джаферович (от Боснии).

Напомним, 2 сентября в российских СМИ было опубликовано интервью Милорада Додика, который заявил, что Крым принадлежит РФ. Относительно данного заявления Министерство иностранных дел Украины направил в Боснию и Герцеговину ноту протеста.

Также РБК-Украина сообщало, что ООН опубликовало доклад о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.

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