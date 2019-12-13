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Сербія відповіла на протест України через візит кримської делегації в Белград

Новини » Політика     13.12.2019 - 14:21
Сербія відповіла на протест України через візит кримської делегації в Белград
Ілюстративне фото (roma.mfa.gov.rs)

У Сербії підтримують суверенітет України

Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич після візиту представників окупаційної адміністрації Криму до Белграду заявив, що Сербія поважає територіальну цілісність України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Таку заяву Дачич зробив у відповідь на ноту протесту МЗС України.

"Сербія поважає територіальну цілісність України. Через це ніхто з представників виконавчої влади не зустрічався з делегацією Криму", - сказав Дачич.

У відповідь на прохання сербських журналістів прокоментувати заяву Києва про порушення Белградом положень резолюції Генасамблеї ООН 68/262 Дачич сказав, що йдеться про "узвичаєний демарш, який постійно отримуємо", і повторив, що в цьому не брав участі ніхто з виконавчої влади.

Раніше Міністерство закордонних справ (МЗС) України висловило стурбованість через візит представників окупаційної адміністрації Криму до Белграду (Сербія) 4-7 грудня. Представники "кримської влади" взяли участь у конференції "Белградський діалог: конструктивні відносини з Росією та визнання волевиявлення народу Криму".

РБК-Україна писало, що Боснія і Герцеговина заявила про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, незважаючи на заяву одного з членів президії про "російський Крим".

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