ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МИД выразил протест из-за визита крымских "чиновников" в Сербию

Новости » Политика     11.12.2019 - 21:53
МИД выразил протест из-за визита крымских "чиновников" в Сербию
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В МИД вызвали временную поверенную в делах Сербии в Украине

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило обеспокоенность из-за визита представителей оккупационной администрации Крыма в Белград (Сербия) 4-7 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что во время визита были проведены встречи с депутатами парламента Сербии, а также представители "крымской власти" приняли участие в конференции "Белградский диалог: конструктивные отношения с Россией и признание волеизъявления народа Крыма".

"Указанное воспринимается Украиной как недружественный акт, который нарушает положения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27.03.2014 "Территориальная целостность Украины" и квалифицируется как попытка Российской Федерации легитимизировать незаконную оккупацию Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.

Для выражения протеста в МИД Украины была приглашена Временная поверенная в делах Республики Сербия в Украине Светлана Кошутич.

Ранее МИД выразило решительный протест в связи с незаконной поездкой депутата российской Госдумы Алексея Журавлева на оккупированную территорию Донбасса в Золотом.

РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел Украины планирует сделать демарш Казахстана из-за возражения казахского президента Касым-Жомарт Токаева аннексии украинского Крыма Россией.

МИД Украины: резолюция ООН является важной частью по деоккупации территорий МИД предлагает запретить поездки в Россию по внутренним паспортам
Новости Украины МИД Украиныпротест
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь