Сербия откроет границы с четырьмя странами с 1 июня

Правительство Сербии приняло решение открыть границы с четырьмя соседними странами - Северной Македонией, Албанией, Боснией и Герцеговиной и Черногорией с 1 июня. Об этом сообщает РТС.

Для въезда в Сербию понадобится быстрый тест на COVID-19 или две недели изоляции.

Границы Сербии были закрыты с 15 марта, когда из-за COVID-19 в стране было введено чрезвычайное положение.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сербии отменили режим чрезвычайного положения. В стране больше не действует комендантский час, но некоторые чрезвычайные меры остаются в силе.

Кроме того, ранее сербский парламент проголосовал за введение комендантского часа. Так, жителям страны запрещено покидать свои дома с 20:00 до 05:00. В период комендантского часа на улицах могут находиться только полицейские, военнослужащие и работники службы снабжения.

Добавим, что 19 апреля стало известно, что в Сербии в рамках ослабления карантина открываются автомобильные и велосипедные мастерские, химчистки, магазины по продаже строительных материалов, швейные и обувные мастерские.