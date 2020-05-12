ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сербия откроет границы с четырьмя странами с 1 июня

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 19:55
Сербия откроет границы с четырьмя странами с 1 июня
Иллюстративное фото (flickr)

Границы с Северной Македонией, Албанией, Боснией и Герцеговиной и Черногорией будут открыты с 1 июня

Правительство Сербии приняло решение открыть границы с четырьмя соседними странами - Северной Македонией, Албанией, Боснией и Герцеговиной и Черногорией с 1 июня. Об этом сообщает РТС.

Для въезда в Сербию понадобится быстрый тест на COVID-19 или две недели изоляции.

Границы Сербии были закрыты с 15 марта, когда из-за COVID-19 в стране было введено чрезвычайное положение.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сербии отменили режим чрезвычайного положения. В стране больше не действует комендантский час, но некоторые чрезвычайные меры остаются в силе.

Кроме того, ранее сербский парламент проголосовал за введение комендантского часа. Так, жителям страны запрещено покидать свои дома с 20:00 до 05:00. В период комендантского часа на улицах могут находиться только полицейские, военнослужащие и работники службы снабжения.

Добавим, что 19 апреля стало известно, что в Сербии в рамках ослабления карантина открываются автомобильные и велосипедные мастерские, химчистки, магазины по продаже строительных материалов, швейные и обувные мастерские.

Теги Новости Украины СербияграницакарантинКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь