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Сербія відкриє кордони з чотирма країнами з 1 червня

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 19:55
Сербія відкриє кордони з чотирма країнами з 1 червня
Ілюстративне фото (flickr)

Кордони з Північною Македонією, Албанією, Боснією і Герцеговиною та Чорногорією будуть відкриті з 1 червня

Уряд Сербії прийняв рішення відкрити кордони з чотирма сусідніми країнами північною Македонією, Албанією, Боснією і Герцеговиною та Чорногорією з 1 червня. Про це повідомляє РТС.

Для в'їзду в Сербію знадобиться швидкий тест на COVID-19 або два тижні ізоляції.

Кордону Сербії були закриті з 15 березня, коли з-за COVID-19 у країні було введено надзвичайний стан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сербії скасували режим надзвичайного стану. В країні більше не діє комендантська година, але деякі надзвичайні заходи залишаються в силі.

Крім того, раніше сербський парламент проголосував за введення комендантської години. Так, жителям країни заборонено покидати свої будинки з 20:00 до 05:00. У період комендантської години на вулицях можуть перебувати тільки поліцейські, військовослужбовці і працівники служби постачання.

Додамо, що 19 квітня стало відомо, що у Сербії в рамках ослаблення карантину відкриваються автомобільні та велосипедні майстерні, хімчистки, магазини з продажу будівельних матеріалів, швейні та взуттєві майстерні.

Теги Новини України СербиякордонкарантинКоронавірус
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