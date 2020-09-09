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Сербия отказалась от учений в Беларуси из-за ультиматума ЕС

Автор: РБК-Украина

Европейский союз потребовал от Сербии отказаться от совместных с Россией и Беларусью военных учений "Славянское братство-2020". Минск планировал провести их на границе с Польшей под Брестом.

Об этом заявил министр обороны Сербии Александр Вулин, передает espreso.rs.

По его словам, ЕС потребовал отказаться от учений, пригрозив заблокировать дальнейшую евроинтеграцию Белграда и усилить давление по вопросам Косово, Метохии и Республики Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины).

"Сербия сталкивается с ужасным и незаслуженным давлением со стороны ЕС. Давление, не имеющее смысла и не основанное на наших решениях и действиях, является результатом истерии, которая определяет политические решения и направления великих могущественных стран", - заявил Вулин.

Он добавил, что Сербия является нейтральной страной и для сохранения этого статуса правительство решило прекратить участие в международных учениях на полгода.

"Ни с Востоком, ни с Западом. Наше участие в миротворческих операциях будет специально рассмотрено и, в случае необходимости, приостановлено", - отметил Вулин.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия, Беларусь и Сербия проведут учения у границы с Польшей. Учения многонациональной тактической группы пройдут на полигоне "Брестский".

Отметим, на прошлой неделе Сербия и Косово договорились о нормализации отношений в экономике. Соглашение было подписано в Вашингтоне при посредничестве администрации президента США. Кроме того, Белград декларирует своей внешнеполитической целью вступление в Евросоюз. Последние решения демонстрируют сближение Сербии с западными партнерами.

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