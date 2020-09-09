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Сербія відмовилася від навчань у Білорусі через ультиматум ЄС

Автор: РБК-Україна

Європейський союз вимагає від Сербії відмовитися від спільних з Росією і Білоруссю військових навчань "Слов'янське братерство-2020". Мінськ планував провести їх на кордоні з Польщею під Брестом.

Про це заявив міністр оборони Сербії Олександр Вулін, передає espreso.rs.

За його словами, ЄС вимагав відмовитися від навчань, погрожуючи заблокувати подальшу євроінтеграцію Белграда і посилити тиск з питань Косово, Метохії та Республіки Сербської (утворення у складі Боснії і Герцеговини).

"Сербія стикається з жахливим і незаслуженим тиском з боку ЄС. Тиск, не має сенсу і не заснований на наших рішеннях і діях, є результатом істерії, яка визначає політичні рішення і напрямки великих могутніх країн", - заявив Вулін.

Він додав, що Сербія є нейтральною країною і для збереження цього статусу уряд вирішив припинити участь у міжнародних навчаннях на півроку.

"Ані зі Сходом, ані з Заходом. Нашу участь у миротворчих операціях буде спеціально розглянуто і, в разі необхідності, буде призупинено", - зазначив Вулін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія, Білорусь і Сербія проведуть навчання біля кордону з Польщею. Навчання багатонаціональної тактичної групи пройдуть на полігоні "Брестський".

Відзначимо, минулого тижня Сербія і Косово домовилися про нормалізацію відносин в економіці. Угоду було підписано у Вашингтоні за посередництва адміністрації президента США. Крім того, Белград декларує своєю зовнішньополітичною метою вступ до Євросоюзу. Останні рішення демонструють зближення Сербії з західними партнерами.

Прогноз погоди
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