Сербия осудила недемократические выборы в Беларуси

Сербия присоединилась к заявлению Европейского союза, который характеризует недавние выборы в Беларуси как несвободные и несправедливые. Также власти призывали правительство Беларуси к диалогу для предотвращения дальнейшего насилия.

Об этом сообщает издание European Western Balkans.

ЕС в своем заявлении призвал белорусские власти "немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных". При этом напомнив, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-члена ОБСЕ.

Кроме того, в заявлении говорится о возможности введения санкций в отношении лиц, ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов.

"ЕС будет и впредь поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь", - говорится в заявлении.

Кроме Сербии к заявлению присоединились и другие страны Западных Балкан, Черногория, Северная Македония, Албания И Босния и Герцеговина, а также Украина.

Отметим, что взаимоотношения Сербии и России являются одними из самых прочных и наименее зависимых от политической конъюнктуры. Россия помогала Белграду усилить военную мощь, поставляя истребители, боевые танки и ударные вертолеты.

Однако с 2012 года Сербия является официальным кандидатом на вступление в Евросоюз. Однако пока Белград в ЕС принимать не торопятся, он еще активнее сотрудничает с Москвой.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит необходимости в оказании военной помощи Беларуси.

Кроме того, Александр Лукашенко заявлял, что Россия окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности.