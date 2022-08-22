UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сербия с ноября прекратит поставки нефти из России

Фото: президент Сербии Александр Вучич (flickr by Tib Tib)
Автор: Артем Горовенко

С 1 ноября 2022 года Сербия прекратит импорт российской нефти из-за европейского эмбарго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Александра Вучича, которого цитирует местный сайт telegraf.rs.

В частности, он прокомментировал возможность отмены Европрайда в Белграде.

"Мы просто болтаем о ерунде вместо того, чтобы не говорить о том, что мы будем делать с электричеством, что мы будем делать с нефтью. После ноября российской нефти для нас больше не будет, мы под санкциями. Чтобы мы не говорили о газе, о мазуте и угле… Мы просто говорим о ерунде, потому что это проще всего", - отметил Вучич.

Напомним, Сербия не вводила санкции против России и не присоединялась к эмбарго Европейского союза на российскую нефть, то из-за него не сможет получать нефть по Адриатическому нефтепроводу (JANAF).

Вучич уже говорил, что Белграду придется искать альтернативных поставщиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСербия