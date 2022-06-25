Сербия будет искать альтернативу российской нефти из-за санкций

"Большая и стратегическая проблема в том, что мы должны найти решение и замену российской нефти. А до того времени работаем над новыми хранилищами и находим их у частных коммерческих структур", - сказал Вучич.

По его словам, сейчас в стране самые низкие цены на бензин в регионе, однако Сербия может столкнуться с проблемами в ближайшее время. Он напомнил, что из-за санкций поставки нефти через компании, которые принадлежат российским гражданам, скоро станут невозможными.