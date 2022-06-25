Сербия будет искать альтернативу российской нефти из-за санкций
Сербия должна найти альтернативу российской нефти из-за санкций Запада на поставки нефти танкерами из России. Президент страны Александр Вучич заявил, что поставки сырья скоро станут невозможными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Kurir.
"Большая и стратегическая проблема в том, что мы должны найти решение и замену российской нефти. А до того времени работаем над новыми хранилищами и находим их у частных коммерческих структур", - сказал Вучич.
По его словам, сейчас в стране самые низкие цены на бензин в регионе, однако Сербия может столкнуться с проблемами в ближайшее время. Он напомнил, что из-за санкций поставки нефти через компании, которые принадлежат российским гражданам, скоро станут невозможными.
Напомним, в начале июня Европейский союз принял решение утвердить шестой пакет санкций с постепенным эмбарго на нефть из России.
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