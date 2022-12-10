Ескалація в Косово: влада закрила КПП на кордоні з Сербією і перенесла вибори

Влада Косова на тлі ескалації на півночі частково визнаної держави вирішила закрити кілька КПП на кордоні з Сербією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novosti.rs .

За інформацією видання, поліція блокувала в'їзд з Сербії через КПП "Ярине" та "Брняк", які знаходяться у північній частині Косова. Правоохоронці стверджують, що такий крок було вжити в рамках заходів безпеки.

При цьому, як зазначає Kosovo Online, президент Косово Вйоса Османі розповіла, що муніципальні вибори на півночі частково визнаної держави перенесли на квітень.

"У нас була повна згода на квітень 2023 року... Щоб гарантувати місцевий та міжнародний нагляд, безпеку та час для органів безпеки правопорядку, необхідно перенести вибори", - заявила вона.