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Ескалація в Косово: влада закрила КПП на кордоні з Сербією і перенесла вибори

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Субота 10 грудня 2022 20:43
Ескалація в Косово: влада закрила КПП на кордоні з Сербією і перенесла вибори Фото: Вйоса Османі, президент Косова (flickr by Opinion Digital)
Автор: Іван Носальський

Влада Косова на тлі ескалації на півночі частково визнаної держави вирішила закрити кілька КПП на кордоні з Сербією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novosti.rs.

За інформацією видання, поліція блокувала в'їзд з Сербії через КПП "Ярине" та "Брняк", які знаходяться у північній частині Косова. Правоохоронці стверджують, що такий крок було вжити в рамках заходів безпеки.

При цьому, як зазначає Kosovo Online, президент Косово Вйоса Османі розповіла, що муніципальні вибори на півночі частково визнаної держави перенесли на квітень.

"У нас була повна згода на квітень 2023 року... Щоб гарантувати місцевий та міжнародний нагляд, безпеку та час для органів безпеки правопорядку, необхідно перенести вибори", - заявила вона.

Нагадаємо, сьогодні, 10 грудня, на півночі Косова розпочалася чергова ескалація за участю сербів. Причиною цього стало затримання екс-співробітника косовської поліції сербського походження Деяна Пантіча.

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