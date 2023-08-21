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Сербія може збільшити транзит російського газу до Угорщини

Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сербія готова збільшити поставки російського природного газу до Угорщини, якщо Україна не продовжить угоду про транзит газу з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, якого цитує AP.

Додамо, що Угорщина отримує близько 80% свого природного газу з Росії, головним чином - через трубопровід “Турецький потік”, який проходить територією Сербії.

Транзит російського газу

Нагадаємо, що угода про транзит російського газу через Україну закінчується у 2024 році. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Україна не збирається продовжувати угоду, яка забезпечує поставку російського природного газу до європейських країн через Україну.

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