Сербия может увеличить транзит российского газа в Венгрию

Добавим, что Венгрия получает около 80% своего природного газа из России, главным образом через трубопровод "Турецкий поток", который проходит по территории Сербии.

Транзит российского газа

Напомним, что соглашение о транзите российского газа через Украину заканчивается в 2024 году. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина не собирается продлевать соглашение, обеспечивающее поставку российского природного газа в европейские страны через Украину.

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