Сербия может увеличить транзит российского газа в Венгрию

Сербия готова увеличить поставки российского природного газа в Венгрию, если Украина не продлит соглашение о транзите газа с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, которого цитирует AP.
Добавим, что Венгрия получает около 80% своего природного газа из России, главным образом через трубопровод "Турецкий поток", который проходит по территории Сербии.
Напомним, что соглашение о транзите российского газа через Украину заканчивается в 2024 году. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина не собирается продлевать соглашение, обеспечивающее поставку российского природного газа в европейские страны через Украину.
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