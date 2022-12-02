Сербія має ввести санкції проти Росії для вступу до ЄС, - єврокомісар

"Не думаю, що вона (Сербія - ред.) має право не приєднатися до санкцій. Ми бачимо, що Сербія - в особливому становищі в порівнянні з іншими членами Західних Балкан", - сказав Варгеї.

При цьому він нагадав, що Сербія ще має завершити роботу по лінії "Бєлградсько-Приштинського діалогу", щоб досягти угоди щодо умов співіснування.

"Ми бачимо, що вразливість Сербії щодо російського впливу набагато вища. Ми не повинні забувати, що ця країна - наш союзник, ми так і маємо ставитися до Сербії. Вона голосувала разом із нами на всіх сесіях Генеральної Асамблеї ООН, засудивши Росію за її дії в Україні. Для мене це дуже сильний політичний сигнал", - зазначив Варгеї.

Зазначимо, що навіть повномасштабне російське вторгнення в Україну не змінило сербської позиції щодо російського агресора. Белград і далі відхрещується від введення санкцій проти РФ.

Нагадаємо, що президент Сербії Олександр Вучич заявив, Белград "має намір пручатися введенню санкцій проти Росії стільки, скільки зможе", навіть попри збитки.

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