Сербия должна ввести санкции против России для вступления в ЕС, - еврокомиссар

"Не думаю, что она (Сербия - ред.) имеет право не присоединиться к санкциям. Мы видим, что Сербия - в особом положении по сравнению с другими членами Западных Балкан", - сказал Варгеи.

При этом он напомнил, что Сербия еще должна завершить работу по линии "Белградско-Приштинского диалога", чтобы достичь соглашения об условиях сосуществования.

"Мы видим, что уязвимость Сербии по отношению к российскому влиянию намного выше. Мы не должны забывать, что эта страна - наш союзник, мы так и должны относиться к Сербии. Она голосовала вместе с нами на всех сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, осудив Россию за ее действия в Украине. Для меня это очень сильный политический сигнал", - отметил Варгеи.

Отметим, что даже полномасштабное российское вторжение в Украину не изменило сербскую позицию в отношении российского агрессора. Белград и дальше открещивается от введения санкций против РФ.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич заявил, Белград "намерен сопротивляться введению санкций против России столько, сколько сможет", даже несмотря на убытки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.