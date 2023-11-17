UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сербія має намір брати участь у повоєнному відновленні України

Фото: міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Сербії Горан Весіч (twitter.com/sicveO11)
Автор: Валерія Поліщук

Сербія хоче взяти участь у післявоєнному відновленні України.

Про це заявив міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Сербії Горан Весіч, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Нещодавно у співпраці з партнерами зі США було висунуто ініціативу про можливу участь сербських будівельних компаній у проєктах із відновлення України. З цього приводу я організував зустріч із сербськими будівельними компаніями, які висловили бажання брати участь у післявоєнному відновленні України", - заявив він. 

Весич зазначив, що сербська будівельна і машинобудівна промисловість володіє інженерним потенціалом, робочою силою, механізацією, рекомендаціями та досвідом для участі в дуже складних проєктах, які очікують на Україну після війни.

Міністр наголосив, що Сербія буде і надалі поважати міжнародне право і територіальну цілісність України.

Позиція Сербії щодо війни в Україні

Президент Сербії Олександр Вучич говорив, що Бєлград не проти продажу зброї посередникам, які можуть надалі передати її Україні для боротьби проти російської агресії.

Раніше американські ЗМІ з посиланням на секретні документи Пентагону повідомили, що Сербія погодилася чи вже відправила зброю Україні.

Нещодавно прем'єр-міністр Ана Брнабіч заявила, що Сербія готова брати участь у повоєнному відновленні України та підтримувати її європейську інтеграцію, передаючи свій досвід.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СербияВійна Росії проти України