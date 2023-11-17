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Сербия намерена участвовать в послевоенном восстановлении Украины

Фото: министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич (twitter.com/sicveO11)
Автор: Валерия Полищук

Сербия хочет принять участие в послевоенном восстановлении Украины.

Об этом заявил министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Недавно в сотрудничестве с партнерами из США была выдвинута инициатива о возможном участии сербских строительных компаний в проектах по восстановлению Украины. По этому поводу я организовал встречу с сербскими строительными компаниями, которые выразили желание участвовать в послевоенном восстановлении Украины", - заявил он. 

Весич отметил, что сербская строительная и машиностроительная промышленность обладает инженерным потенциалом, рабочей силой, механизацией, рекомендациями и опытом для участия в очень сложных проектах, которые ожидают Украину после войны.

Министр подчеркнул, что Сербия будет и впредь уважать международное право и территориальную целостность Украины.

Позиция Сербии по войне в Украине

Президент Сербии Александр Вучич говорил, что Белград не против продажи оружия посредникам, которые могут в дальнейшем передать его Украине для борьбы против российской агрессии.

Ранее американские СМИ со ссылкой на секретные документы Пентагона сообщили, что Сербия согласилась или уже отправила оружие Украине.

Недавно премьер-министр Ана Брнабич заявила, что Сербия готова участвовать в послевоенном восстановлении Украины и поддерживать ее европейскую интеграцию, передавая свой опыт.

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