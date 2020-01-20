Сербия и Косово впервые за 20 лет получат прямое авиасообщение

Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила об открытии воздушного маршрута между столицами Сербии и Косово. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Балканский обозреватель.

Как сообщается, прямой рейс Белград (Сербия) - Приштина (Косово) будет восстановлен через двадцать лет после окончания войны.

Lufthansa объявила об этом во время церемонии в Посольстве США в Берлине, в присутствии посла США в Германии Ричарда Гренелла, где представители авиакомпании передали Управлению гражданской авиации Косово письмо с просьбой к властям Косово предложить необходимую поддержку для осуществления полетов.

Также отмечается, что посол Гренелл был назначен в 2019 году специальным посланником президента США Дональда Трампа относительно диалога с Косово и Сербией.

Напомним, вооружённый конфликт между Сербией и ее регионом Косово, вспыхнул в феврале 1998 года между албанскими повстанцами и Союзной Республикой Югославией. Боевые действия были инициированы косовскими албанцами, стремившимися к независимости Косова и Метохии, и привели к многочисленным жертвам среди гражданских лиц с обеих сторон. 17 февраля 2008 года косовские албанцы провозгласили Республику Косово. Украина не признает независимость Косова.

Напомним, ранее в Еврокомиссии призвали Косово разблокировать сотрудничество с Сербией. Также главы МИД НАТО во время дискуссии по поводу стремления стран Западных Балкан присоединиться к НАТО признали "несвоевременной" инициативу Косово по созданию армии.