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Сербия и Косово впервые за 20 лет получат прямое авиасообщение

Новости » В мире     20.01.2020 - 16:21
Сербия и Косово впервые за 20 лет получат прямое авиасообщение
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Рейс между столицами стран запускает немецкая авиакомпания Lufthansa

Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила об открытии воздушного маршрута между столицами Сербии и Косово. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Балканский обозреватель.

Как сообщается, прямой рейс Белград (Сербия) - Приштина (Косово) будет восстановлен через двадцать лет после окончания войны.

Lufthansa объявила об этом во время церемонии в Посольстве США в Берлине, в присутствии посла США в Германии Ричарда Гренелла, где представители авиакомпании передали Управлению гражданской авиации Косово письмо с просьбой к властям Косово предложить необходимую поддержку для осуществления полетов.

Также отмечается, что посол Гренелл был назначен в 2019 году специальным посланником президента США Дональда Трампа относительно диалога с Косово и Сербией.

Напомним, вооружённый конфликт между Сербией и ее регионом Косово, вспыхнул в феврале 1998 года между албанскими повстанцами и Союзной Республикой Югославией. Боевые действия были инициированы косовскими албанцами, стремившимися к независимости Косова и Метохии, и привели к многочисленным жертвам среди гражданских лиц с обеих сторон. 17 февраля 2008 года косовские албанцы провозгласили Республику Косово. Украина не признает независимость Косова.

Напомним, ранее в Еврокомиссии призвали Косово разблокировать сотрудничество с Сербией. Также главы МИД НАТО во время дискуссии по поводу стремления стран Западных Балкан присоединиться к НАТО признали "несвоевременной" инициативу Косово по созданию армии.

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