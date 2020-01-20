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Сербія і Косово вперше за 20 років отримають пряме авіасполучення

Новини » В світі     20.01.2020 - 16:21
Сербія і Косово вперше за 20 років отримають пряме авіасполучення
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Рейс між столицями країн запускає німецька авіакомпанія Lufthansa

Німецька авіакомпанія Lufthansa повідомила про відкриття повітряного маршруту між столицями Сербії і Косово. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Балканський оглядач.

Як повідомляється, прямий рейс Белград (Сербія) - Пріштіна (Косово) буде відновлено через двадцять років після закінчення війни.

Lufthansa оголосила про це під час церемонії в Посольстві США в Берліні, в присутності посла США в Німеччині Річарда Гренелла, де представники авіакомпанії передали Управлінню цивільної авіації Косово лист з проханням до влади Косово запропонувати необхідну підтримку для здійснення польотів

Також зазначається, що посол Гренелл був призначений у 2019 році спеціальним посланником президента США Дональда Трампа щодо діалогу з Косово та Сербією.

Нагадаємо, збройний конфлікт між Сербією та її регіоном Косово, спалахнув у лютому 1998 року між албанськими повстанцями та Союзною Республікою Югославією. Бойові дії були ініційовані косовськими албанцями, що прагнули до незалежності Косова і Метохії, і призвели до численних жертв серед цивільних осіб з обох сторін. 17 лютого 2008 року косовські албанці проголосили Республіку Косово. Україна не визнає незалежність Косова.

Нагадаємо, раніше в Єврокомісії закликали Косово розблокувати співпрацю з Сербією. Також глави МЗС НАТО під час дискусії з приводу прагнення країн Західних Балкан приєднатися до НАТО визнали "несвоєчасною" ініціативу Косово по створенню армії.

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