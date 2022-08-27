UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сербия и Косово пришли к соглашению по удостоверениям и номерам авто

Фото: Сербия и Косово договорились о разрешении конфликта (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сербия и Косово сегодня, 27 августа, смогли достичь договоренностей по номерным знакам и документам на въезд-выезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в Twitter.

Он подчеркнул, что переговоры проходили при посредничестве ЕС, а стороны наконец пришли к согласию.

"В рамках диалога при содействии ЕС Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских удостоверений, а Косово согласилось не вводить их для сербских владельцев удостоверений", - отметил Боррель.

При этом сербы, проживающие на севере Косово, смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией.

"Это европейское решение. Мы поздравляем обоих лидеров с этим решением", - добавил глава дипломатии ЕС.

Почему возник конфликт?

Напомним, ранее власти частично признанного Косово заявили, что с 1 августа перестанут действовать сербские идентификационные карточки, а их владельцам на въезде будут выдавать временную справку. Тогда же должна была начаться обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS ("Республика Косово").

Однако это решение вызвало возмущение у косовских сербов, чтобы остановить конфликт Косово отсрочило запрет на сербские документы до 1 сентября.

Уже сегодня президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна готова пойти на уступки, если ЕС предоставит гарантии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КосовоСербияЕвросоюз