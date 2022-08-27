Сербия и Косово пришли к соглашению по удостоверениям и номерам авто

Он подчеркнул, что переговоры проходили при посредничестве ЕС, а стороны наконец пришли к согласию.

"В рамках диалога при содействии ЕС Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских удостоверений, а Косово согласилось не вводить их для сербских владельцев удостоверений", - отметил Боррель.

При этом сербы, проживающие на севере Косово, смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией.

"Это европейское решение. Мы поздравляем обоих лидеров с этим решением", - добавил глава дипломатии ЕС.

Почему возник конфликт?

Напомним, ранее власти частично признанного Косово заявили, что с 1 августа перестанут действовать сербские идентификационные карточки, а их владельцам на въезде будут выдавать временную справку. Тогда же должна была начаться обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS ("Республика Косово").

Однако это решение вызвало возмущение у косовских сербов, чтобы остановить конфликт Косово отсрочило запрет на сербские документы до 1 сентября.

Уже сегодня президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна готова пойти на уступки, если ЕС предоставит гарантии.

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