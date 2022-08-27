Сербия согласилась пойти на уступки властям Косово, но при одном условии
Сербия готова пойти на уступки властям Косово по признанию водительских прав. Однако Белград требует гарантий от ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Сербии Александра Вучича во время обращения.
Лидер страны подтвердил, что Сербия готова подписать с Косово отдельный документ о водительских удостоверений, но это не означает признание независимости.
"Чисто из практических соображений и ради свободы перемещения мы готовы выпустить один общий документ, в котором было бы написано о возможности использования прав, выданных в Приштине, но это не означает признание независимости Косово", - заявил Вучич.
При этом в Сербии ждут гарантий со стороны ЕС, чтобы косовские сербы с выданными в Сербии документами могли свободно передвигаться.
Конфликт между Сербией и Косово
Напомним, что 31 июля ситуация в Косово вновь обострилась. Поводом стало требование Приштина получать временные документы для пребывания в стране тем, кто въезжает с сербскими удостоверениями.
Также от граждан требовали заменить их на сербские номерные знаки на знаки Косово.
Позже в Косово перенесли смену сербских номерных знаков и идентификационных карточек до 1 сентября
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