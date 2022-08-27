RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сербія та Косово дійшли згоди щодо посвідчень і номерів авто

Фото: Сербія і Косово домовилися про вирішення конфлітку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сербія та Косово сьогодні, 27 серпня, змогли досягти домовленостей щодо номерних знаків і документів на в'їзд-виїзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу європейської дипломатії Жозепа Борреля в Twitter.

Він наголосив, що переговори проходили за посередництва ЄС, а сторони нарешті дійшли згоди.

"У рамках діалогу за сприяння ЄС Сербія погодилася скасувати в’їзні/виїзні документи для власників косовських посвідчень, а Косово погодилося не запроваджувати їх для сербських власників посвідчень", - зазначив Боррель.

При цьому серби, що мешкають на півночі Косово, зможуть вільно подорожувати між Косово та Сербією.

"Це європейське рішення. Ми вітаємо обох лідерів із цим рішенням", - додав глава дипломатії ЄС.

Чому виник конфлікт?

Нагадаємо, раніше влада частково визнаного Косова заявила, що з 1 серпня перестануть діяти сербські ідентифікаційні картки, а їх власникам на в'їзді видаватимуть тимчасову довідку. Тоді ж повинна була розпочатися обов'язкова перереєстрація автомобілів із сербськими номерами на номери RKS ("Республіка Косово").

Проте це рішення викликало обурення у косовських сербів, щоб зупинити конфлікт Косово відтермінувало заборону на сербські документи до 1 вересня.

Вже сьогодні президент Сербії Олександр Вучич заявив, що його країна готова піти на поступки, якщо ЄС надасть гарантії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КосовоСербияЕвросоюз