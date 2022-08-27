Сербія та Косово дійшли згоди щодо посвідчень і номерів авто

Він наголосив, що переговори проходили за посередництва ЄС, а сторони нарешті дійшли згоди.

"У рамках діалогу за сприяння ЄС Сербія погодилася скасувати в’їзні/виїзні документи для власників косовських посвідчень, а Косово погодилося не запроваджувати їх для сербських власників посвідчень", - зазначив Боррель.

При цьому серби, що мешкають на півночі Косово, зможуть вільно подорожувати між Косово та Сербією.

"Це європейське рішення. Ми вітаємо обох лідерів із цим рішенням", - додав глава дипломатії ЄС.

Чому виник конфлікт?

Нагадаємо, раніше влада частково визнаного Косова заявила, що з 1 серпня перестануть діяти сербські ідентифікаційні картки, а їх власникам на в'їзді видаватимуть тимчасову довідку. Тоді ж повинна була розпочатися обов'язкова перереєстрація автомобілів із сербськими номерами на номери RKS ("Республіка Косово").

Проте це рішення викликало обурення у косовських сербів, щоб зупинити конфлікт Косово відтермінувало заборону на сербські документи до 1 вересня.

Вже сьогодні президент Сербії Олександр Вучич заявив, що його країна готова піти на поступки, якщо ЄС надасть гарантії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.