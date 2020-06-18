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Сербія виключає визнання Косова в обмін на вступ до ЄС

Новини » Політика     18.06.2020 - 14:56
Сербія виключає визнання Косова в обмін на вступ до ЄС
Фото: Олександр Вучич (wikimedia.org By Medija Centar Beograd)

Вучич заявив, що Белград не визнає незалежність Косова

Сербія не має наміру визнавати незалежність Косова в обмін на вступ до Європейського союзу. При цьому для будь-якого рішення знадобиться рішення Росії як члена Радбезу ООН.

Про це на прес-конференції заявив президент Сербії Олександр Вучич.

За його словами, Белград не буде визнавати Косово в обмін на політичні вигоди.

"Якщо ви вважаєте, що можливо, ми заявимо про визнання Косова чи погодимося на входження Косова до ООН, а нам за це скажуть, що ми станемо членом Євросоюзу... Ясно, якою буде наша відповідь, ми маємо бути відвертими, відповідь буде "ні", - зазначив Вучич.

Він також додав, що для будь-яких рішень щодо Косовв необхідна згода Російської Федерації як члена Ради безпеки ООН.

Нагадаємо, рік тому лідер частково визнаного Косова Хашим Тачі вимагав від Сербії визнати незалежність; до цього Приштина почала створення власних збройних сил.

У травні 2019 року Вучич заявляв, що Сербія повинна остаточно визнати, що не має ніякого контролю над Косово.

Косово в односторонньому порядку проголосило незалежність у 2008 році. На сьогодні її визнали понад 100 країн-учасниць ООН.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ЕвросоюзСербияКосово
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