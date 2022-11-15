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Сербія і Косово на межі найнебезпечнішої кризи за останнє десятиліття, - Боррель

Фото: Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Сербія та Косово перебувають на межі небезпечної кризи, заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель і закликав обидві сторони виконати свої зобов’язання в рамках діалогу за сприяння ЄС.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на видання Euractiv.

Боррель відзначив, що це найсерйозніша і найнебезпечніша криза за останні десять років. Посилаючись на останню напруженість, він підкреслив, що вихід сербів з інститутів Косово створив вакуум, в якому може статися найгірше. Тому він закликав обидві країни повернутися до діалогу, про який минулого тижня говорили дипломати ЄС, Франції та лідери Косово і Сербії.

"Обидві сторони повинні терміново продемонструвати готовність знайти шлях вперед, щоб знизити цю напруженість. Неприйнятно, аби будь-яка зі сторін порушувала або ігнорувала свої зобов’язання в рамках діалогу", – зауважив Боррель.

Останніми тижнями ситуація на Західних Балканах стала ще небезпечнішою. Сербія продовжує не визнавати незалежність Косова та вимоги косовського уряду, а ті не хочуть йти на поступки.

"Непотрібна і контрпродуктивна напруга між Косово та Сербією досягає дуже небезпечної межі. Косовські серби мають повернутися до інституцій. Влада Косово повинна проявити гнучкість щодо номерних знаків і негайно працювати над імплементацією угоди про Асоціацію муніципалітетів із сербською більшістю", - підкреслив головний дипломат Євросоюзу.

Нагадаємо, косовські серби вирішили вийти з усіх органів та установ Косово, поки Приштина не відкличе рішення про заміну сербських автомобільних номерів на косовські.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Сербії Олександр Вучич виключає визнання Косово.

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