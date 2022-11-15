RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сербия и Косово на грани самого опасного кризиса за последнее десятилетие, - Боррель

Фото: Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Сербия и Косово находятся на грани опасного кризиса, заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель и призвал обе стороны выполнить свои обязательства в рамках диалога при содействии ЕС.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на издание Euractiv.

Боррель отметил, что это самый серьезный и опасный кризис за последние десять лет. Ссылаясь на последнюю напряженность, он подчеркнул, что выход сербов из институтов Косово создал вакуум, в котором может произойти самое худшее. Потому он призвал обе страны вернуться к диалогу, о котором на прошлой неделе говорили дипломаты ЕС, Франции и лидеры Косово и Сербии.

"Обе стороны должны срочно продемонстрировать готовность найти путь вперед, чтобы снизить эту напряженность. Неприемлемо, чтобы любая из сторон нарушала или игнорировала свои обязательства в рамках диалога", – отметил Боррель.

В последние недели ситуация на Западных Балканах стала еще более опасной. Сербия продолжает не признавать независимость Косово и требования косовского правительства, а те не желают идти на уступки.

"Ненужное и контрпродуктивное напряжение между Косово и Сербией достигает очень опасной грани. Косовские сербы должны вернуться в институты. Власти Косово обязаны проявить гибкость относительно номерных знаков и немедленно начать работать над имплементацией соглашения об Ассоциации муниципалитетов с сербским большинством", - подчеркнул главный дипломат Евросоюза.

Напомним, косовские сербы решили выйти из всех органов и учреждений Косово, пока Приштина не отзовет решение о замене сербских автомобильных номеров на косовские.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Сербии Александр Вучич исключает признание Косово.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сербия