Сербия и Косово на грани самого опасного кризиса за последнее десятилетие, - Боррель

Боррель отметил, что это самый серьезный и опасный кризис за последние десять лет. Ссылаясь на последнюю напряженность, он подчеркнул, что выход сербов из институтов Косово создал вакуум, в котором может произойти самое худшее. Потому он призвал обе страны вернуться к диалогу, о котором на прошлой неделе говорили дипломаты ЕС, Франции и лидеры Косово и Сербии.

"Обе стороны должны срочно продемонстрировать готовность найти путь вперед, чтобы снизить эту напряженность. Неприемлемо, чтобы любая из сторон нарушала или игнорировала свои обязательства в рамках диалога", – отметил Боррель.

В последние недели ситуация на Западных Балканах стала еще более опасной. Сербия продолжает не признавать независимость Косово и требования косовского правительства, а те не желают идти на уступки.

"Ненужное и контрпродуктивное напряжение между Косово и Сербией достигает очень опасной грани. Косовские сербы должны вернуться в институты. Власти Косово обязаны проявить гибкость относительно номерных знаков и немедленно начать работать над имплементацией соглашения об Ассоциации муниципалитетов с сербским большинством", - подчеркнул главный дипломат Евросоюза.