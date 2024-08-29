ua en ru
Пт, 30 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сербия договорилась о покупке 12 французских истребителей Rafale

Белград, Четверг 29 августа 2024 23:05
UA EN RU
Сербия договорилась о покупке 12 французских истребителей Rafale Иллюстративное фото: Сербия купит у Франции 12 истребителей Rafale (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сербия заключила контракт с французской компанией Dassault Aviation. Он предусматривает покупку 12 истребителей Rafale.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РТС.

Как отмечает издание, контракт подписали министр обороны Сербии Братислав Гашич и гендиректор Dassault Aviation Эрик Траппье. Подписание контракта происходило в присутствии президента Сербии Александра Вучича и президента Франции Эммануэля Макрона.

По словам Вучича, стоимость контракта составляет 2,7 млрд долларов. Речь не только о 12 самолетах, но и о "полном логистическом пакете".

"Это будет существенно способствовать повышению оперативных возможностей нашей армии, совершенно другой подход, и мы рады стать частью “клуба Rafale” и благодарим президента Франции за принятие такого решения, за разрешение нам покупать новые Rafale", - заявил Вучич.

Стоит заметить, что покупку Rafale Сербией Вучич и Макрон согласовали еще в апреле во время поездки главы сербского государства в Париж.

Что известно о Rafale

Стоит заметить, что Rafale - французский многоцелевой истребитель. Он оборудован системой, которая предупреждает пилота в случае, если его заметили радиолокационные приборы.

Также Rafale может создавать помехи в работе вражеских радаров и зенитных ракетных комплексов врага, которые наводятся с помощью лазерных и инфракрасных лучей.

Он способен нести 9,5 тонн вооружения, в том числе ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". Максимальная скорость самолета - более 2200 километров в час.

Напомним, еще в апреле издание Financial Times писало, что Сербия решила купить французские истребители после того, как отказалась от российских.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Сербия Вучич Эммануэль Макрон
NEWS
"Паляница" и своя баллистика. Что известно о тайном оружии Украины и долетит ли оно до Москвы
"Паляница" и своя баллистика. Что известно о тайном оружии Украины и долетит ли оно до Москвы
DAILY
"Судьба готовила к войне". История защитника, который вышел из Иловайска, но погиб под Бахмутом
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Судьба готовила к войне". История защитника, который вышел из Иловайска, но погиб под Бахмутом