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Сербия не будет признавать Косово, несмотря на резолюцию Европарламента, - президент

Фото: Александр Вучич, президент Сербии (flickr by Tib Tib)
Автор: Иван Носальский

Сербия не будет подписывать соглашение о взаимном признании с Косово, несмотря на резолюцию Европарламента.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на сербское издание Novosti, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какой будет ответ Сербии на резолюцию Европарламента о необходимости Белграда подписать с Приштиной соглашение о улучшении отношений, основанное на обоюдном признании, Вучич сказал:

"Ответим вежливо: рассматривать не будем, нам в голову не приходит. Я исчерпал запас вежливых ответов на этот вопрос".

При этом лидер Сербии отметил, что он готов к продолжению диалога с Косово.

Стоит заметить, что Косово является частично признанным государством. Ранее этот регион входил в состав Сербии, но провозгласил независимость.

При этом ЕС требует от Сербии и Косова взаимного признания для того, чтобы они могли стать частью блока.

Напомним, ранее Вучич заявлял, что Сербия должна найти альтернативу российской нефти из-за санкций Запада на поставки нефти танкерами из России.

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