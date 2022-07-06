Сербия не будет признавать Косово, несмотря на резолюцию Европарламента, - президент

Отвечая на вопрос журналистов о том, какой будет ответ Сербии на резолюцию Европарламента о необходимости Белграда подписать с Приштиной соглашение о улучшении отношений, основанное на обоюдном признании, Вучич сказал:

"Ответим вежливо: рассматривать не будем, нам в голову не приходит. Я исчерпал запас вежливых ответов на этот вопрос".

При этом лидер Сербии отметил, что он готов к продолжению диалога с Косово.

Стоит заметить, что Косово является частично признанным государством. Ранее этот регион входил в состав Сербии, но провозгласил независимость.

При этом ЕС требует от Сербии и Косова взаимного признания для того, чтобы они могли стать частью блока.