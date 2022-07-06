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Сербія не визнаватиме Косово, незважаючи на резолюцію Європарламенту, - президент

Фото: Александар Вучич, президент Сербії (Tanjug/Sava Radovanovic)
Автор: Іван Носальський

Сербія не підписуватиме угоду про взаємне визнання з Косово, незважаючи на резолюцію Європарламенту.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на сербське видання Novosti, про це заявив президент Сербії Александар Вучич.

Відповідаючи на питання журналістів про те, якою буде відповідь Сербії на резолюцію Європарламенту про необхідність Белграда підписати з Приштиною угоду про поліпшення відносин, засноване на обопільному визнанні, Вучич сказав:

"Відповімо ввічливо: розглядати не будемо, нам в голову не приходить. Я вичерпав запас ввічливих відповідей на це питання".

При цьому лідер Сербії зазначив, що він готовий до продовження діалогу з Косово.

Варто зауважити, що Косово є частково визнаною державою. Раніше цей регіон входив до складу Сербії, але проголосив незалежність.

При цьому ЄС вимагає від Сербії і Косова взаємного визнання для того, щоб вони могли стати частиною блоку.

Нагадавши, раніше Вучич заявляв, що Сербія повинна знайти альтернативу російській нафті через санкції Заходу на постачання нафти танкерами з Росії.

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