Сербія не визнаватиме Косово, незважаючи на резолюцію Європарламенту, - президент

Відповідаючи на питання журналістів про те, якою буде відповідь Сербії на резолюцію Європарламенту про необхідність Белграда підписати з Приштиною угоду про поліпшення відносин, засноване на обопільному визнанні, Вучич сказав:

"Відповімо ввічливо: розглядати не будемо, нам в голову не приходить. Я вичерпав запас ввічливих відповідей на це питання".

При цьому лідер Сербії зазначив, що він готовий до продовження діалогу з Косово.

Варто зауважити, що Косово є частково визнаною державою. Раніше цей регіон входив до складу Сербії, але проголосив незалежність.

При цьому ЄС вимагає від Сербії і Косова взаємного визнання для того, щоб вони могли стати частиною блоку.