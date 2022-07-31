В Сербии заявили о планах Косово "напасть" в полночь

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SD .

"Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня. Почему это я сказал? Приштинский режим пытается, представляя себя жертвой, использовать настроения в мире", - сказал президент Сербии.

Он добавил, что на административные пункты отправили две единицы с 21 тонной топлива, чтобы остановить тех, кто имеет сербские удостоверение личности".

"Все это должно начаться сегодня вечером в полночь, с одновременным убеждением сербов отказаться от номеров КМ", - сказал Вучич.