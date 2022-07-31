У Сербії заявили про плани Косово "напасти" опівночі

Силові підрозділи Косова нібито готують напад на сербів у північних районах частково визнаної держави.
Про це заявив президент Сербії Олександ Вучич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на SD.
"Думаю, що ми ніколи не були у складнішій і важчій ситуації, ніж сьогодні. Чому це я сказав? Приштинський режим намагається, уявляючи себе жертвою, використовувати настрої у світі", - сказав президент Сербії.
Він додав, що на адміністративні пункти відправили дві одиниці з 21 тонною палива, "щоб зупинити тих, хто має сербські посвідчення особи".
"Все це повинно початися сьогодні опівночі, з одночасним переконанням сербів відмовитися від номерів КМ", - сказав Вучич.
Нагадаємо, сьогодні в Косовсько-Митровицькому окрузі на кордоні з Сербією пролунали звуки стрілянини і сирени. Косівський спецназ вже стягнув свої сили.
Напередодні міністр закордонних справ Сербії Нікола Селакович заявив, що новими правилами косовські албанці готують "пекло" для сербів. З цього приводу має виступити зі зверненням сербський президент Олександр Вучич.