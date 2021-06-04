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У Сербії вибухнули артилерійські склади збройової фабрики

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Чачак, П'ятниця 04 червня 2021 10:17
У Сербії вибухнули артилерійські склади збройової фабрики Фото: у Сербії вибухи на збройовій фабриці (twitter com djokicaleksanda)
Автор: Анастасія Рокитна

У Сербії на фабриці "Слобода" оборонно-промислового комплексу почалася пожежа. Там вибухнули склади з боєприпасами.

Про це повідомляє novosti.rs.

Інцидент стався на околиці міста Чачак в центральній частині країни. У момент початку пожежі на фабриці перебували 60 робітників.

Повідомляється, що всі вони живі, бо сховалися в бетонному бомбосховищі. Були евакуйовані місцеві жителі в прилеглих районах.

Повідомляється, що як і раніше чутні вибухи, але диму над фабрикою більше не видно. Також залишається перекритою дорога до заводу.

Нагадаємо, біля берегів Шрі-Ланки стався вибух на контейнеровозі, постраждали два члени екіпажу.

Крім того, біля Шрі-Ланки тоне танкер з хімікатами. Існує небезпека екологічної катастрофи.

Зазначимо, у болгарському місті Лясковець сталася пожежа на складі збройового заводу "Аркус".

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