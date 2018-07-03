Украина рассчитывает на поддержку Сербии в вопросе миротворческой миссии на Донбассе

Украина рассчитывает на поддержку Сербии в вопросе миротворческой миссии по мандату СБ ООН, заявил Порошенко

Украина рассчитывает на поддержку Сербии в вопросе миротворческой миссии по мандату Совета безопасности (СБ) ООН на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Петро Порошенко в ходе рабочего визита в Сербию.

"Мы, безусловно, рассчитываем на поддержку Сербии в вопросе миротворческой миссии по мандату СБ ООН, чтобы восстановить суверенитет Украины на всех оккупированных территориях, и чтобы на украинскую землю пришел мир", - заявил Порошенко.

Ми, безумовно, розраховуємо на підтримку Сербії у питанні миротворчої місії з мандатом РБ ООН, щоб відновити суверенітет України на всіх окупованих територіях, і щоб на українську землю прийшов мир. pic.twitter.com/z07oXlsMVI — Петро Порошенко (@poroshenko) July 3, 2018

Напомним, Порошенко сегодня находится с рабочим визитом в Сербии. В рамках визита Украина договорилась о расширении безвизового режима с Сербией. Порошенко также сообщил, что стороны договорились создать комиссию, которая будет изучать общие события в истории Украины и Сербии. В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич выразил надежду, что Украина и Сербия сможет договориться о соглашении о свободной торговле.

