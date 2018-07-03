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Украина рассчитывает на поддержку Сербии в вопросе миротворческой миссии на Донбассе

НовостиПолитика    03.07.2018 - 13:48
Фото: Петр Порошенко и Александр Вучич (twitter.com/STsegolko)
Фото: Петр Порошенко и Александр Вучич (twitter.com/STsegolko)

Украина рассчитывает на поддержку Сербии в вопросе миротворческой миссии по мандату СБ ООН, заявил Порошенко

Украина рассчитывает на поддержку Сербии в вопросе миротворческой миссии по мандату Совета безопасности (СБ) ООН на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Петро Порошенко в ходе рабочего визита в Сербию.

"Мы, безусловно, рассчитываем на поддержку Сербии в вопросе миротворческой миссии по мандату СБ ООН, чтобы восстановить суверенитет Украины на всех оккупированных территориях, и чтобы на украинскую землю пришел мир", - заявил Порошенко.

Напомним, Порошенко сегодня находится с рабочим визитом в Сербии. В рамках визита Украина договорилась о расширении безвизового режима с Сербией. Порошенко также сообщил, что стороны договорились создать комиссию, которая будет изучать общие события в истории Украины и Сербии. В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич выразил надежду, что Украина и Сербия сможет договориться о соглашении о свободной торговле. 
 

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Теги публикации: ООН, Порошенко Петр, Донбасс, миротворцы, Сербия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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