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В Сербии на военном предприятии произошел взрыв, есть пострадавшие

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Валево, Понедельник 15 августа 2022 13:43
В Сербии на военном предприятии произошел взрыв, есть пострадавшие Фото: В Сербии на военном предприятии произошел взрыв (valjevskaposla info)
Автор: Валерия Полищук

На западе Сербии в городе Валево произошел взрыв на военном предприятии "Крушик". В результате происшествия получили ранения два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PTC.

По данным Министерства обороны страны, взрыв произошел в результате срабатывания и детонации капсюля боеприпаса во время нанесения лака.

В результате происшествия пострадала 40-летняя работница. Ее с серьезными травмами ее сначала доставили в Валевскую больницу, а затем направили в офтальмологическую клинику в Белграде.

Второй - 30-летний рабочий, получил легкие травмы.

На место прибыли компетентные органы, а директор предприятия "Крусик" сформировал комиссию для выяснения причин произошедшего.

Напомним, вчера в столице Армении Ереване произошел взрыв в торговом центре "Сурмалу". Известно о 60 пострадавших в результате происшествия.

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